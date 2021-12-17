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«Гараничев и Елисеев еле ноги передвигают»: Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России

Спортсмены не показали хороших результатов даже на Кубке IBU
17 декабря 2021 10:24
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону за решение о включении в состав команды Евгения Гараничева и Матвея Елисеева на стартовый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Хочу поздравить Цветкова с тем, что он вернулся на международный уровень. И хочу задать несколько вопросов нашим тренерам по биатлону: то, что творят Гараничев и Елисеев… Тренеры, научная группа, они не видели, что спортсмены не готовы не только на Кубке мира бегать, но даже на уровне Кубка IBU? Зачем их привозить на Кубок мира? Гараничев не прошел ни одной контрольной гонки. На что надеялись тренерский штаб и СБР, когда привозили не готовых спортсменов на Кубок мира? Они показывают уровень Кубка России. Не видно на тренировках, что они еле ноги передвигают?», - приводит слова журналиста «РИА Новости».

Кроме того, Губерниев добавил, что пока не стал бы говорить о перспективах Антона Бабикова и Максима Цветкова в основной команде.

Напомним, состав сборной на Олимпийские игры в Пекине будет определен после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. От России на соревнования поедут пять биатлонистов.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: «РИА Новости»
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