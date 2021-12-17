Алимбекова: Находясь на гоночном круге, я понимала, как стреляют француженки

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о ходе спринтерской гонки в Анси (Франция). По ее словам, из-за болельщиков, она понимала, как стреляют на рубеже ее соперницы из Франции.

«Зрители кричали, поддерживали своих спортсменок так, что всё становилось понятно. Мне болельщики не мешают! Я наоборот получаю удовольствие. Очень здорово, например, было выходить на цветочную церемонию. Так, что в Ле Гран-Борнане состоялось возвращение в те замечательные биатлонные реалии, которые радовали нас до пандемии», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, в нынешнем сезоне Алимбекова ни разу не опускалась в личных гонках ниже десятого места. Спортсменка четырежды финишировала четвертой и не разу не выигрывала медаль за три этапа Кубка мира