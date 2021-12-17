Обладательница Кубка мира по биатлону объяснила причину снятия с этапа в Анси

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону Тириль Экхофф объяснила причину своего снятия с этапа соревнований в Анси.

«Я покидаю Анси. Организм работал не совсем оптимально, поэтому я еду домой, чтобы снова набрать форму. Я хочу быть как можно более готовой к главному событию этой зимы, но чуть позже», - приводит слова норвежки «РИА Новости».

Напомним, по итогам спринтерской гонки во Франции Экхофф финишировала на 11-м месте, допустив один промах. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.

На 17 декабря запланирован аналогичный старт у мужчин.