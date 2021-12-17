Латыпов стал обладателем серебряной медали по итогам спринта на четвертом этапе Кубка мира в Анси

Сегодня, 17 декабря, состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках четвертого этапа Кубка мира во французском Анси.
Отметим, что победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бе. 28-летний спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах и показал на финише результат 23 минуты 30,3 секунды. Россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль, уступив лидеру 7,2 секунды (без промахов). Третью строчку занял еще один биатлонист из Норвегии, а именно Филип Андерсен (+18,2; без промахов).
Добавим, что помимо Латыпова, в топ-25 попали пять российских спортсменов – Карим Халили (11-й), Александр Логинов (12-й), Александр Поварницын (14-й), Даниил Серохвостов (18-й) и Василий Томшин (25-й).
Завтра, 18 декабря, состоится мужская гонка преследования. Начало соревнований – в 17:00 мск.
Кубок мира
4-й этап
Анси, Франция
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23:30,3 (0 промахов)
2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 7,2 (0)
3. Филип Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)...
11. Карим Халили – +48,2 (1)
12. Александр Логинов – +49,1 (1)...
14. Александр Поварницын – +52,3 (0)...
18. Даниил Серохвостов – +58,8 (1)...
25. Василий Томшин (все – Россия) – +1:14,2 (1).