Латыпов стал обладателем серебряной медали по итогам спринта на четвертом этапе Кубка мира в Анси

Сегодня, 17 декабря, состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках четвертого этапа Кубка мира во французском Анси.

Отметим, что победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бе. 28-летний спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах и показал на финише результат 23 минуты 30,3 секунды. Россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль, уступив лидеру 7,2 секунды (без промахов). Третью строчку занял еще один биатлонист из Норвегии, а именно Филип Андерсен (+18,2; без промахов).

Добавим, что помимо Латыпова, в топ-25 попали пять российских спортсменов – Карим Халили (11-й), Александр Логинов (12-й), Александр Поварницын (14-й), Даниил Серохвостов (18-й) и Василий Томшин (25-й).

Завтра, 18 декабря, состоится мужская гонка преследования. Начало соревнований – в 17:00 мск.

Кубок мира

4-й этап

Анси, Франция

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23:30,3 (0 промахов)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 7,2 (0)

3. Филип Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)...

11. Карим Халили – +48,2 (1)

12. Александр Логинов – +49,1 (1)...

14. Александр Поварницын – +52,3 (0)...

18. Даниил Серохвостов – +58,8 (1)...

25. Василий Томшин (все – Россия) – +1:14,2 (1).