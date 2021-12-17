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Латыпов – о своей серебряной медали в спринте: В целом я доволен гонкой – сделал все, что мог

Россиянин занял второе место в соревнованиях в Анси (Франция).
17 декабря 2021 18:22
автор: Владислав Корегин

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира во французском Анси.

Отметим, что 27-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в прошедших соревнованиях, не допустив промахов на огневых рубежах. Россиянин проиграл 7,2 секунды победителю гонки Йоханнесу Бе из Норвегии. Третьим стал соотечественник Бе, а именно Филип Андерсен (+18,2).

– Все, что мог – сделал. Понимал, что есть моменты, где не очень хорошо прошел. В целом гонкой очень доволен. Я знаю, что на первом и втором горном подъеме проиграл Бе. Сегодня я не планировал быстро бежать первый круг, не было ориентира. Я шел на своем ощущении. На втором круге получил информацию, немного подкорректировал и включился в гонку, – сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что Латыпов принес сборной России первую медаль в личных гонках в сезоне-2021/22.

Завтра, 18 декабря, состоится мужская гонка преследования. Начало соревнований – в 17:00 мск.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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