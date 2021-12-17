Латыпов поднялся на пятое место в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов улучшил свое положение в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Отметим, что 27-летний спортсмен занял второе место в спринтерской гонке в рамках четвертого этапа, который проходит во французском Анси. Благодаря этому результату россиянин имеет в своем активе 253 очка. В данный момент он поднялся на пятую строчку рейтинга.

Добавим, что лидером общего зачета является швед Себастьян Самуэльссон (282 очка). Вторым идет француз Эмильен Жаклен (279), а тройку лучших замкнул Ветле Кристиансен из Норвегии (259).

Завтра, 18 декабря, состоится мужская гонка преследования. Начало соревнований – в 17:00 мск.