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Латыпов поднялся на пятое место в общем зачете Кубка мира

Сегодня, 17 декабря, россиянин завоевал серебро в спринте на четвертом этапе.
17 декабря 2021 19:19
автор: Владислав Корегин

Российский биатлонист Эдуард Латыпов улучшил свое положение в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Отметим, что 27-летний спортсмен занял второе место в спринтерской гонке в рамках четвертого этапа, который проходит во французском Анси. Благодаря этому результату россиянин имеет в своем активе 253 очка. В данный момент он поднялся на пятую строчку рейтинга.

Добавим, что лидером общего зачета является швед Себастьян Самуэльссон (282 очка). Вторым идет француз Эмильен Жаклен (279), а тройку лучших замкнул Ветле Кристиансен из Норвегии (259).

Завтра, 18 декабря, состоится мужская гонка преследования. Начало соревнований – в 17:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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