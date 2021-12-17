Йоханнес Бе: Латыпов - очень опасный парень, которого нужно постараться обыграть

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке норвежец Йоханнес Бе поделился эмоциями после первой победы в сезоне и рассказал о сегодняшнем серебряном призере спринта Эдуарде Латыпове.

«Конечно, главная цель - это золото Олимпиады. Но нужно быть идеальным в любой гонке, а я еще не доволен сезоном, я хотел лучших результатов. Но и стрельба, и ход сегодня были хороши.

Был ли Латыпов сюрпризом? Нет, Латыпов очень быстрый парень, он хороший соперник, которого нужно постараться обыграть», - приводит слова Бе «Матч ТВ».

Для обоих спортсменов сегодняшний результат стал лучшим в сезоне. Бе-младший добился первой победы, а Латыпов доехал до первого подиума в текущем розыгрыше. Ранее его лучшим результатом была четвертая позиция в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.