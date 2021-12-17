Антон Смольский: Когда объявили победителя на цветочной церемонии, трибуны буквально взорвались

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился эмоциями после спринтерской гонки, в которой он финишировал на шестой позиции и попал в цветочную церемонию.

«Доволен сработавшей тактикой. Лыжи были, как всегда, очень быстрые! Самочувствие отличное. Очень хороший день сегодня!

Компания на цветочную церемонию подобралась ну очень крутая. А когда был объявлен победитель — Бё-младший, то трибуны буквально взорвались! Я, признаюсь, был в восторге от такой атмосферы», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».

Антон Смольский после восьми личных гонок в сезоне 2021/22 занимает десятую позицию в тотале, набрав 183 балла. Лучшим результатом белорусского спортсмена стала бронзовая медаль в спринте Хохфильцена (Австрия). Также он дважды оставался на шестом месте.