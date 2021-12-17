Мякяряйнен - о лишении титула из-за отстранения Зайцевой: Печальный пример, когда страдают невинные

Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен отреагировала на новость о том, что она была лишена Большого хрустального глобуса из-за допинг-пробы россиянки Ольги Зайцевой. Все результаты спортсменки были аннулированы с момента начала Олимпиады и до завершения карьеры.

«Судя по всему, моя спортивная карьера еще может преподносить сюрпризы. В Кубке было столько гонок, что все могло бы сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с гонок на остаток сезона сразу после Сочи. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невинные спортсмены должны страдать из-за других», - цитирует Yle Мякяряйнен.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.