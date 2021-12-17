Максим Цветков: Сезон-2019/20 стал самым сложным. Был момент, когда думал: может, стоит уже «все»

Биатлонист сборной России Максим Цветков рассказал о самом сложном этапе в своей карьере - о сезоне 2019/20. Спортсмен задумывался в то время о завершении карьеры.

«Сезон-2019/20 был самым тяжелым для меня. С командой ЦСКА мы уехали в Чили, и там я сильно заболел, спустились с гор, и началась одна болезнь за другой.

Я почти не тренировался, ходил пешком, катался на лыжах, ездил на любительские соревнования. Понимал, что сезон можно завершать. И в тот момент я думал: может, стоит уже «все». Когда такой сезон, организм уже просто не позволяет дальше работать.

В тот момент сильно поддержала семья. Не было такого: ну все, давай завязывай, не получается, что себя насиловать. Нет, меня все поддерживали – и родители, и супруга и на тот момент уже ребенок», – сказал Цветков в интервью Youbube-каналу Тимофея Лапшина.

Цветков является чемпионом мира по биатлону в 2017 году в эстафетной гонке. На его счету три личных подиума на Кубке мира (одна золотая и две серебряные медали). Биатлонист провел 103 гонки в основной национальной команде.

В нынешнем сезоне Цветков участвует на Кубке IBU. В индивидуальной гонке Обертиллиаха он выиграл бронзовую медаль и впервые за три года поднялся на подиум в международных стартах.