IBU лишил Мякярайнен Кубка мира из-за отстранения Зайцевой

IBU принял решение лишить финскую биатлонистку Кайсу Мякярайнен одного из трех Кубков мира после дисквалификации россиянки Ольги Зайцевой.

«Решение окончательное. Кайса опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку и теперь официально является победителем общего зачета.

Нам очень жаль, ведь прошло так много лет. Кроме того, это сказывается на спортсменках, которые не сделали ничего плохого.

Что касается кубка, нам не нравится идея отобрать хрустальный шар у Кайсы спустя столько времени. Мы решим, нужно ли ей вернуть трофей, чтобы передать его Туре, или же мы выдадим Туре новый кубок», - приводит слова сопртивного директора организации Феликса Биттерлинга Yle.

Напомним, в 2017 году Зайцева была пожизненно дисквалифицирована за нарушение антидопингового законодательства. Ее результаты в сезоне 2013/2014, а также в период до Олимпиады в Сочи были аннулированы.

В соответствии с пересчетом очков в олимпийском сезоне с учетом отстранения россиянки, Кубок мира по итогам сезона достался не Мякярайнен, а Бергер.