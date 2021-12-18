ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кайса Мякярайнен - о лишении Кубка мира: Никто не заберет у меня те моменты и чувства

У финки забрали трофей 2014 года и отдали его норвежке Туре Бергер
18 декабря 2021 11:09
автор: Александр Шульгин

Финская биатлонистка Кайса Мякярайнен прокомментировала решение IBU забрать у нее Кубок мира 2014 года и отдать его норвежке Туре Бергер в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой.

«Я и не знала, что эта история еще не закончена. Прошло 7–8 лет. Но, судя по всему, и моя собственная карьера еще может преподнести сюрпризы.

Никто не заберет у меня те моменты и чувства. Спустя 8 лет я и не помню всех тех перипетий. Там было столько гонок, что все могло сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с соревнований на оставшуюся часть сезона сразу после Олимпиады в Сочи.

Если бы спорт был чистым, и у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Все это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невинные спортсмены должны страдать из-за других», - приводит слова финки Yle.

Напомним, в 2017 году Зайцева была пожизненно дисквалифицирована за нарушение антидопингового законодательства. Ее результаты в сезоне 2013/2014, а также в период до Олимпиады в Сочи были аннулированы.

В соответствии с пересчетом очков в олимпийском сезоне с учетом отстранения россиянки, Кубок мира по итогам сезона достался не Мякярайнен, а Бергер.

источник: Yle
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Василевский стал рекордсменом НХЛ по числу побед за год"Тампа" победила "Оттаву" благодаря 25 сэйвам ВасилевскогоСборная России победила Швецию в Кубке Первого каналаРуй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»Жена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в США"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" Instagram
Черный Зверь не оставит шансов фавориту. Расклад и лучшие ставки на UFC Fight Night 199
В ночь на 19 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный турнир UFC этого года, в главном бою которого сразятся тяжеловесы Деррик Льюис и Кристофер Докос. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Шоу Овечкина продолжается! До Ягра — 14 голов, до Гретцки — 13 шайб в пустые ворота (видео)
Александр Овечкин продлил свою результативную серию в сезоне до семи игр, отправив шайбу в концовке выездной встречи с «Виннипегом» в пустые ворота и закрепив победу «Вашингтона» (5:2).
Чтобы отнять золото у Латыпова, Бё пришлось пойти на авантюру! Наши биатлонисты набрали сумасшедший ход
На этапе Кубка мира во Франции Эдуард Латыпов стал серебряным призером спринта, всего семь секунд уступив знаменитому норвежцу Йоханнесу Бё. Это первая медаль сборной России в личных гонках КМ-2021/22 – но, очень похоже, что не последняя.
Много шума из ничего. Что говорят про закон о Fan ID, который приняли, но непонятно, когда и где введут
Госдума приняла вызывающий столько споров и кривотолков закон о Fan ID — с введением специальных паспортов для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, а его инициатором выступило правительство РФ.
«Сидел бы Ваноли в Италии, пасту ел… За что ему полтора миллиона?» Великий Гаврилов — о новом тренере «Спартака»
Легендарный нападающий «Спартака» Юрий Гаврилов в беседе с «Плеймейкером» эмоционально отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
Судьба Валиевой зависит от Коляды? Как Гран-при-2021 изменил расклад в командном турнире Олимпиады
Объявлен окончательный список десяти стран, чьи сборные выступят в командном турнире Олимпиады-2022. Россия считается главным претендентом на золото - но так ли это на самом деле?
«Спартак» представил Ваноли художником! Как бы он не нарисовал клубу «Черный квадрат»
49-летний итальянец Паоло Ваноли официально объявлен новым главным тренером «Спартака».
Смена тренера не поможет американцу. Расклад и лучшие ставки на бой Бетербиев — Браун
Утром 18 декабря в Монреале чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев проведет защиту поясов WBC и IBF против Маркуса Брауна. «Плеймейкер» оценивает шансы.
По «графику» Овечкина. Капризов забил после затишья, но проиграл (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» добиться лишь ничьей в основное время домашнего матча с «Баффало» (2:3 Б).
Как Третьяка не пустили в НХЛ: история несостоявшегося трансфера века
Нашей первой суперзвездой в НХЛ мог стать нынешний президент ФХР, лучший хоккейный вратарь всех времен Владислав Третьяк. Из этого видео вы узнаете, как сорвался его трансфер в «Монреаль Канадиенс» в 1983 году.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика