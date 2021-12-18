Кайса Мякярайнен - о лишении Кубка мира: Никто не заберет у меня те моменты и чувства

Финская биатлонистка Кайса Мякярайнен прокомментировала решение IBU забрать у нее Кубок мира 2014 года и отдать его норвежке Туре Бергер в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой.

«Я и не знала, что эта история еще не закончена. Прошло 7–8 лет. Но, судя по всему, и моя собственная карьера еще может преподнести сюрпризы.

Никто не заберет у меня те моменты и чувства. Спустя 8 лет я и не помню всех тех перипетий. Там было столько гонок, что все могло сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с соревнований на оставшуюся часть сезона сразу после Олимпиады в Сочи.

Если бы спорт был чистым, и у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Все это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невинные спортсмены должны страдать из-за других», - приводит слова финки Yle.

Напомним, в 2017 году Зайцева была пожизненно дисквалифицирована за нарушение антидопингового законодательства. Ее результаты в сезоне 2013/2014, а также в период до Олимпиады в Сочи были аннулированы.

В соответствии с пересчетом очков в олимпийском сезоне с учетом отстранения россиянки, Кубок мира по итогам сезона достался не Мякярайнен, а Бергер.