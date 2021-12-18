Йоханнес Бе - об Андерсене: теперь я действительно ощущаю себя ветераном в сборной Норвегии

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Большого глобуса Йоханнес Бе прокомментировал первое попадание на подиум его соотечественника Филипа Андерсена, а также рассказал, кем он себя начал чувствовать с молодыми спортсменами в сборной Норвегии.

«Я узнаю себя в Филиппе. Однажды, поднимаясь на подиум, я сказал те же слова об Эмиле Хегле Свендсене, Тарье Бе и Уле Эйнаре Бьорндалене.

Теперь я действительно начинаю чувствовать себя ветераном. В нашей команде два молодых человека (Филип Андерсен и Зиверт Баккен). Они не такие, как мы. Они говорят о вещах, о которых я никогда раньше не слышал, - сказал Бе NRK.

Отметим, что в спринте Анси Бе добился первой победы в сезоне. Вторым в этой гонке стал россиянин Эдуард Латыпов, третьим - Филип Андерсен.