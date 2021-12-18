Зайцева - о решении IBU лишить Мякяряйнен Кубка мира: У меня даже пульс поднялся

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить финскую спортсменку Кайсу Мякяряйнен победы в общем зачете Кубка мира-2013/14.

Федерация решила отобрать титул у Мякяряйнен в связи с перерасчетом очков из-за допингового расследования в отношении Зайцевой и присвоить победу норвежке Туре Бергер. Все результаты спортсменки были аннулированы с момента начала Олимпиады и до завершения карьеры.

«У меня даже пульс поднялся, вы меня сейчас спрашиваете, и меня это тревожит, мне это не нравится. Это старые времена, ну давайте начнем в 90-х годах ковыряться. Если не о чем разговаривать, пусть разговаривают, меня это не касается сейчас», - приводит слова Зайцевой РИА Новости.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.