В СБР объяснили, почему Шевченко не взяли на этап Кубка мира в Анси

Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов прокомментировал отказ тренерского штаба брать на четвертый этап Кубка мира в Анси (Франция) Анастасию Шевченко.

«Всем, кто ждал Настю Шевченко на Кубке мира уже в Анси – это было бы плохим решением. Пока команда готовилась в горах, в Обертиллиахе, ей пришлось спуститься и слетать в Москву, нужно было сдать биометрию на визу.

Поэтому оставили её на Кубке IBU акклиматизироваться», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Напомним, российская биатлонистка Анастасия Шевченко победила в спринте на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту и 39.3 секунды, не допустив ни одного промаха.