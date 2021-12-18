Эльвира Оберг одержала первую победу в карьере, выиграв пасьют, ее сестра - Ханна - третья

18 декабря на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция) состоялась женская гонка преследования, победу в которой одержала шведская биатлонистка Эльвира Оберг. Второй финишировала Жулия Симон из Франции, третья стала еще одна шведка - Ханна Оберг.
Первой из российских биатлонисток стала Светлана Миронова, финишировавшая на восьмом месте. Девятой стала Кристина Резцова.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Женщины. Пасьют, 10 км
1. Эльвира Оберг (Швеция)
2. Жулия Симон (Франция)
3. Ханна Оберг (Швеция).
источник: «Советский спорт»