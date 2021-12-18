Резцова объяснила, почему она допустила три промаха на втором рубеже в гонке преследования

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова, которая сегодня заняла девятое место в пасьюте, прокомментировала неудачную стрельбу на втором рубеже, по итогам которого она допустила три промаха.

Я работала по своей гонке. Ошибки на стрельбе? У меня очень сильно замёрзли пальцы на втором круге, я долго вставляла обойму. Всё получилось скомкано, я не была готова к стрельбе.

Был ли принципиальным финиш против Мироновой? Дело было не в борьбе со Светой, а за место выше. К сожалению, она меня объехала на спуске. Не было места втиснуться, приходилось по большому радиусу обходить. Но это не страшно», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Первой из российских биатлонисток стала Светлана Миронова, финишировавшая на восьмом месте. Девятой стала Кристина Резцова. Отметим, что обе биатлонистки отобрались в воскресный масс-старт, в котором выступят 30 лучших спортсменок по итогам четырех этапов.