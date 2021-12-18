Светлана Миронова: Это лучшая стрельба с четырьмя рубежами в моей карьере

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова призналась, что она впервые так хорошо провела стрелковую часть в своей карьере (один промах с четырьмя рубежами).

«Это была лучшая стрельба на четырёх рубежах в моей карьере.Я настраивалась на четыре нуля, но допустила лёгкий промах. Проанализируем это с тренером. В целом я довольна.

«Старалась выбирать соперниц, которые сейчас показывают хорошие скорости, и вставать за ними. Если мне шлось некомфортно, я выходила вперёд.», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

После сегодняшней гонки Миронова смогла отобраться в масс-старт. В общем зачете Кубка мира она пребывает на 25-й позиции с 118 баллами, что позволяет ей рассчитывать на попадание в эту дисциплину.