Александр Тихонов - о женском пасьюте: В десятке есть. Главное, что появилась уверенность

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты женской гонки преследования, по итогам которой Светлана Миронова и Кристина Резцова оказались восьмой и девятой соответственно.

«В десятке есть, начали верить в себя – это самое главное. В скорости провалов нет – это хорошо.

Я услышал от Каминского, что самое главное для ребят – восстановление между стартами. Наконец-то умная речь! Если будем восстанавливаться, перегружаться, то все у нас будет нормально. Могут бороться. Главное, появилась уверенность», – сказал Тихонов «СЭ».

В мас-старт попадут три россиянки: Резцова, Нигматуллина и Миронова.

После сегодняшней гонки Миронова смогла отобраться в масс-старт. В общем зачете Кубка мира она пребывает на 25-й позиции с 118 баллами, что позволяет ей рассчитывать на попадание в эту дисциплину.