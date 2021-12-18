Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования, Латыпов повторил второе место после спринта

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Вторым финишировал российский биатлонист Эдуард Латыпов, который повторил результат спринтерской гонки. Бронзовую медаль выиграл норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Отметим, что Фийона-Майе эта победа стала второй в текущем сезоне. Ранее он одерживал аналогичный успех в пасьюте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

На счету Латыпова третий подиум в этом сезоне.

Анси, Франция

Мужчины

Гонка преследования

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30.58,3 (0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 16,1 (2)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16,2 (0)