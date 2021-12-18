Эдуард Латыпов - о втором месте: Круто быть на пьедестале в такой борьбе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свой успех (серебро) в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Латыпов во второй гонке подряд финиширует на второй позиции.

«Всё отлично, суперский день! Я очень рад. Это действительно круто быть на пьедестале в такой борьбе. Я действительно сегодня получил удовольствие от гонки. Сегодня было очень круто.

Что было внутри на стойке, когда уже ушел Кристиансен? Внутри было просто: «Попасть!» Всё индивидуально. Я всё лишнее убрал, понял, что чуть-чуть зацелился, но думал, что надо добить его и всё», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что другие россияне финишировали ниже: Карим Халили - восьмой (+1.18.0), Александр Поварницын - 12-й (+1.36.0), Александр Логинов - 18-й (+1.59.4), Даниил Серохвостов - 25-й (+2.51.6), Василий Томшин - 35-й (+3.31.9).