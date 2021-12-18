Александр Поварницын - о 12-м месте: Я не ожидал, что будет лучше, чем в спринте

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о ходе гонки преследования в Анси (Франция), в которой он показал 12-й результат и улучшил результат спринтерской гонки. Спортсмен смог отобраться на январские этапы Кубка мира.

«Я не ожидал, что будет лучше, чем в спринте. Все-таки для этого должно пройти определенное время. Дальше должны раскрываться. Но сегодня я так уже не закислился на последнем круге, что для меня положительно.

На третьем рубеже поторопился последним выстрелом. Это было небрежно. Еще у меня где-то в голове сидит, что не даю себе быстрее бежать, особенно на последнем круге», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что 12-е место Поварницына стало лучшим результатом спортсмена в текущем сезоне. В спринтерской гонке он был 14-м с чистой стрельбой. Биатлонист также примет участие в воскресном масс-старте.