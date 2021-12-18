Антон Шипулин: Латыпов проявил себя бойцом. Впереди борьба за лидерство в Кубке мира

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин прокомментировал успехи российского биатлониста Эдуарда Латыпова на этапе Кубка мира в Анси (Франция). В спринте и гонке преследования он стал вторым.

«Ухххх! Спасибо за эмоции, Эдуард Латыпов! Отличная гонка сегодня, шикарный финиш и мощное выступление на этапе, которое позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

Эдуард проявил себя настоящим бойцом, проведя идеальный последний круг. Главное – не останавливаться, впереди масс-старт и борьба за лидерство в Кубке мира!» – написал Шипулин в инстаграме.

Латыпов дважды остановился на втором месте во французском Анси перед заключительным масс-стартом на этом этапе.

Отметим, что другие россияне финишировали ниже: Карим Халили - восьмой (+1.18.0), Александр Поварницын - 12-й (+1.36.0), Александр Логинов - 18-й (+1.59.4), Даниил Серохвостов - 25-й (+2.51.6), Василий Томшин - 35-й (+3.31.9).