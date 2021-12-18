Дмитрий Васильев: В отношении Зайцевой никто не должен открывать свой рот

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение IBU об аннулировании результатов российской биатлонистки Ольги Зайцевой и вручении Кубка мира 2013/2014 Туре Бергер после пересчета очков.

«Тот же самый Гэтлин, который два раза был дисквалифицирован и в итоге поехал на Олимпиаду - выиграл серебряную медаль. Как это вообще? Недавно была ситуация с Марит Бьорген, которая сама призналась в употреблении допинга. Хоть какая-то реакция была? Тишина полная. О чем можно говорить? Считаю, в отношении Зайцевой никто не должен открывать свой рот. Это все недоказуемо и заказ против России. Я настаиваю на этом, потому что игнорируются очевидные факты против коллег и в противовес высосанные из пальца эпизоды против наших спортсменов.

Касаемо ситуации с Бергер и Макарайнен, менять ничего нельзя. Нельзя! Хотите - аннулируйте результаты Зайцевой, но результаты общего зачета нельзя менять спустя столько лет. Это безумие! Если они это сделают, посыплется весь принцип соревнований во всех видах спорта. Этого просто нельзя допускать. Кайса должна остаться победителем Кубка Мира», - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Напомним, в 2017 году Зайцева была пожизненно дисквалифицирована за нарушение антидопингового законодательства. Ее результаты в сезоне 2013/2014, а также в период до Олимпиады в Сочи были аннулированы.

В соответствии с пересчетом очков в олимпийском сезоне с учетом отстранения россиянки, Кубок мира по итогам сезона достался не Мякярайнен, а Бергер.