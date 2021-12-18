ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Васильев: В отношении Зайцевой никто не должен открывать свой рот

Ветеран назвал заказом против России историю с допингом россиянки
18 декабря 2021 21:19
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение IBU об аннулировании результатов российской биатлонистки Ольги Зайцевой и вручении Кубка мира 2013/2014 Туре Бергер после пересчета очков.

«Тот же самый Гэтлин, который два раза был дисквалифицирован и в итоге поехал на Олимпиаду - выиграл серебряную медаль. Как это вообще? Недавно была ситуация с Марит Бьорген, которая сама призналась в употреблении допинга. Хоть какая-то реакция была? Тишина полная. О чем можно говорить? Считаю, в отношении Зайцевой никто не должен открывать свой рот. Это все недоказуемо и заказ против России. Я настаиваю на этом, потому что игнорируются очевидные факты против коллег и в противовес высосанные из пальца эпизоды против наших спортсменов.

Касаемо ситуации с Бергер и Макарайнен, менять ничего нельзя. Нельзя! Хотите - аннулируйте результаты Зайцевой, но результаты общего зачета нельзя менять спустя столько лет. Это безумие! Если они это сделают, посыплется весь принцип соревнований во всех видах спорта. Этого просто нельзя допускать. Кайса должна остаться победителем Кубка Мира», - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Напомним, в 2017 году Зайцева была пожизненно дисквалифицирована за нарушение антидопингового законодательства. Ее результаты в сезоне 2013/2014, а также в период до Олимпиады в Сочи были аннулированы.

В соответствии с пересчетом очков в олимпийском сезоне с учетом отстранения россиянки, Кубок мира по итогам сезона достался не Мякярайнен, а Бергер.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хвича Кварацхелия интересен трём английским клубамВ России представлен смартфон смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5GСборная России победила Швецию в Кубке Первого каналаРуй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»Жена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАЖена главного тренера «Зенита» – о семейном кризисе
Всё вверх дном: Латыпов гребет медаль за медалью, Большунов не попадает даже в Топ-30
На этапе биатлонного Кубка мира во Франции наш Эдуард Латыпов, как и накануне, завоевал серебро. Теперь – в гонке преследования.
Золотая связка Шипачева и Гусева работает! Как Россия раздавила чехов на Кубке Первого канала
После дня отдыха на домашнем этапе Евротура сборная России расправилась с Чехией (5:2) с дублем Михаила Григоренко, игравшего в одной тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым.
«Зачем «Спартак» опять позвал иностранца? Есть же Федотов, Осинькин, Стукалов». Мнение Гершковича
Председатель «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака».
Радулов больше не звезда? У нашего двукратного чемпиона мира ужасный сезон в «Далласе»: 1 гол и «-13»
Александр Радулов проваливает олимпийский сезон. Дела в «Далласе» у чемпиона мира 2008 и 2009 годов идут из рук вон плохо. Так надо ли приглашать его в Пекин?
Черный Зверь не оставит шансов фавориту. Расклад и лучшие ставки на UFC Fight Night 199
В ночь на 19 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный турнир UFC этого года, в главном бою которого сразятся тяжеловесы Деррик Льюис и Кристофер Докос. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Шоу Овечкина продолжается! До Ягра — 14 голов, до Гретцки — 13 шайб в пустые ворота (видео)
Александр Овечкин продлил свою результативную серию в сезоне до семи игр, отправив шайбу в концовке выездной встречи с «Виннипегом» в пустые ворота и закрепив победу «Вашингтона» (5:2).
Чтобы отнять золото у Латыпова, Бё пришлось пойти на авантюру! Наши биатлонисты набрали сумасшедший ход
На этапе Кубка мира во Франции Эдуард Латыпов стал серебряным призером спринта, всего семь секунд уступив знаменитому норвежцу Йоханнесу Бё. Это первая медаль сборной России в личных гонках КМ-2021/22 – но, очень похоже, что не последняя.
Много шума из ничего. Что говорят про закон о Fan ID, который приняли, но непонятно, когда и где введут
Госдума приняла вызывающий столько споров и кривотолков закон о Fan ID — с введением специальных паспортов для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, а его инициатором выступило правительство РФ.
«Сидел бы Ваноли в Италии, пасту ел… За что ему полтора миллиона?» Великий Гаврилов — о новом тренере «Спартака»
Легендарный нападающий «Спартака» Юрий Гаврилов в беседе с «Плеймейкером» эмоционально отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
Судьба Валиевой зависит от Коляды? Как Гран-при-2021 изменил расклад в командном турнире Олимпиады
Объявлен окончательный список десяти стран, чьи сборные выступят в командном турнире Олимпиады-2022. Россия считается главным претендентом на золото - но так ли это на самом деле?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика