Латыпов признался, что он иногда испытывает неуверенность в своих силах

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоеванное серебро в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Россияснин уступил только французу Кентену Фиойону-Майе.

– По словам Каминского, у вас есть проблема недооценки себя, согласны?

– Работаю над ней, уверенность нужно повышать. Результаты растут, и уверенность в себе тоже. Надеюсь, что все будет только лучше.

– Ну они у вас уже не первый год растут.

– И я рад тому, что получается добавлять. Но ситуация, когда ты уже борешься за медали – это что-то новое. Это очень круто, ты стараешься поймать это состояние и стабилизировать его, чтобы оно было постоянным. Состояние плотной, жесткой уверенности», - сказал Латыпов «Матч ТВ».

Отметим, что перед завтрашним масс-стартом Латыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мираЮ однако отставание от лидирующего Кентена Фийона-Майе составляет восемь баллов.

Латыпов дважды финишировал вторым в Анси.