«Сколько можно Зайцевой трепать нервы?»: Александр Тихонов - об аннулировании результатов россиянки

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов эмоционально отреагировал на решение IBU пересчитать баллы в сезоне 2013/2014 в связи с дисквалификацией Ольги Зайцевой, а также раскритиковал руководство СБР.

«Сколько можно Зайцевой трепать нервы? Что, теперь будут вспоминать, когда ей будет 60-70? Дайте человеку спокойно жить. Я понимаю, WADA, все остальное. А IBU зачем все это поднимают? А я знаю зачем - там сегодня собрались одни русофобы. Я жду следующего конгресса и обязательно поеду. Будем решать вопрос.

Самое страшное, что у нас сегодня такой же союз биатлонистов. Майгуров, Нуждов, Пак - люди не от мира сего. Где мы их слышим, видим? Они только напоганили. Мы остались до 2027 года без международных соревнований. Все похоронено. Дай Бог, чтобы спортсмены хоть приподнялись», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

Напомним, в 2017 году Зайцева была пожизненно дисквалифицирована за нарушение антидопингового законодательства. Ее результаты в сезоне 2013/2014, а также в период до Олимпиады в Сочи были аннулированы.

В соответствии с пересчетом очков в олимпийском сезоне с учетом отстранения россиянки, Кубок мира по итогам сезона достался не Мякярайнен, а Бергер.