«Латыпов меня раздавил»: норвежский биатлонист прокомментировал итоги гонки преследования в Анси

Норвежский биатлонист Ветле-Шоста Кристиансен объяснил, почему уступил Эдуарду Латыпову на финише гонки преследования во французском Анси.

«Я вышел раньше Латыпова с огневого рубежа и начал играть с очками, чтобы спровоцировать его на выход вперед. Но он сразу же задал ужасный темп. Он меня слегка застал врасплох, так что я моментально получил просвет. Он добавлял и смотрелся намного лучше меня на подъемах, поэтому я старался изо всех сил закрыть просвет. Может, это выглядело как равная борьба, но я чувствовал, что он меня раздавил», - приводит слова спортсмена Dagbladet.

Напомним, между Латыповым развернулась борьба за серебряную награду после четвертого огневого рубежа. В итоге для определения победителя понадобился фотофиниш, по итогам которого серебро досталось россиянину.

Для Латыпова эта медаль стала второй подряд на этапе во Франции - днем ранее россиянин занял второе место в спринтерской гонке.