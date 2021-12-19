Шипулин похвалил Латыпова за серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Чемпион мира Антон Шипулин отреагировал на серебро российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

«Ухххх! Отличная гонка сегодня, шикарный финиш и мощное выступление на этапе, которое позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Главное - не останавливаться, впереди масс-старт и борьба за лидерство в Кубке мира!» - написал Шипулин в инстаграме.

Отметим, что перед масс-стартом Латыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мира, однако отставание от лидирующего Кентена Фийона-Майе составляет восемь баллов.

Латыпов дважды финишировал вторым в Анси.