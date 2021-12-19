Сборная России одержала победу в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка IBU

Сегодня, 19 декабря, состоялась смешанная эстафетная гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU, проходящего в австрийском Обертиллиахе.
Отметим, что победителями соревнований стали биатлонисты из России, финишировавшие с результатом 1 час 5 минут 58,5 секунд. Российскую команду представляли Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.
Второй стала сборная Норвегии, проигравшая лидерам 54,8 секунды. Тройку лучших замкнула Италия (+1.26,5).
Добавим, что сегодня в 15:30 мск начнется одиночная смешанная эстафета. За Россию будут выступать Евгения Буртасова и Антон Бабиков.
источник: «Советский спорт»