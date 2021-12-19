Васильев - о бронзе Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира: Кристина - наша главная надежда

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал бронзу российской биатлонистки Кристины Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Кристина - молодец! Резцова показывала, что она готова к этому сезону. Главное, что чисто почти отстрелялась. Заслуженное третье место. Кристина - наша главная надежда», - приводит слова Дмитрия «Чемпионат».

Напомним, что Победу одержала представительница Швеции Эльвира Эберг. На второй строчке расположилась француженка Жюли Симон. Еще одна россиянка - Ульяна Нигматуллина финишировал седьмой.