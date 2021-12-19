Резцова - о бронзе в масс-старте на этапе Кубка мира: Карьера разделилась на до и после

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала завоеванную ей бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.

«Для меня это личная медаль. Карьера разделилась на до и после. Я готова плакать. Самое главное - ощущение, что я могу бороться», - приводит слова Кристины «Матч ТВ».

Отметим, что Резцова первой из россиянок завоевала медаль в этом сезоне.

Напомним, что Победу одержала представительница Швеции Эльвира Эберг. На второй строчке расположилась француженка Жюли Симон. Еще одна россиянка - Ульяна Нигматуллина финишировал седьмой.