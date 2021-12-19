Эльвира Оберг: Сильно удивилась, когда ушла лидером после последнего огневого рубежа

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг поделилась эмоциями после завоевания второй победы в карьере в масс-старте Анси (Франция).

«Это что-то нереальное. Пересечь финишную черту со шведским флагом - мечта. Это огромное достижение. Я не ожидал, что смогу снова выиграть сегодня.

Я очень рад и горжусь тем, что сохранила спокойствие. Я была очень удивлена, когда покинула последний огневой рубеж в качестве лидера. Я этого не ожидала, - сказал Оберг после гонки.

Напомним, Оберг оформила золотой дубль в Анси. В общем зачете она поднялась на второе место, имея в активе 387 баллов. Первое место занимает норвежка Марте Ройселанд (417).