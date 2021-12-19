Светлана Миронова: Рассчитываю на более хорошую форму после Нового года

Российская биатлонистка Светлана Миронова, которая идет на 25-м месте по рейтингу Кубка мира, рассказала, что она рассчитывать показывать боле высокие результаты после Нового года.

«Я рассчитываю на более хорошую форму и на более хорошие результаты. Но радует, что хотя бы понемногу я выхожу из той ямы, в которой была.

Я рассчитываю немного откатиться, чтобы постепенно выходить из той загруженности или перегруженности, в которой я находилась. Рассчитываю, что мой организм придет в порядок, и после Нового года я буду чувствовать себя лучше», – рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что лучшим результатом Мироновой в текущем сезоне является восьмое место в гонке преследования Анси.