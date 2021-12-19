Анатолий Хованцев: Резцова – открытие этого сезона для женской сборной России

Экс-наставник сборной России Анатолий Хованцев оценил результат Кристины Резцовой в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Отметим, что 25-летняя спортсменка заняла третье место по итогам прошедшей гонки, показав результат 35 минут 34,8 секунды с двумя промахами на огневых рубежах. Эта медаль стала для биатлонистки первой в карьере на этапах Кубка мира.

– Резцова – это просто открытие этого сезона для нашей команды. Кристина тренировалась и готовилась самостоятельно, вне команды. Я видел неоднократно, как усиленно она работала со своим мужем и отцом – надо отдать им должное. Кристина полна сил, у нее очень хорошие скорости, – цитирует Хованцева «Чемпионат».

Добавим, что благодаря сегодняшнему удачному результату Резцова поднялась на девятое место в общем зачете Кубка мира, набрав 234 очка.