Буртасова и Бабиков выиграли супермикст на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков заняли первое место в супермиксте на Кубке IBU, который проходил в австрийском Обертиллиахе.
Наша команда преодолела дистанцию за 39 минут и 39,2 секунды. Бабиков допустил на рубежах девять промахов.
Вторыми в супермиксте стали шведские биатлонисты, которые уступили победителям 25,7 секунды. Тройку призеров замкнула сборная Италии.
Кубок IBU.
Австрия
Супермикст
1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 39.39,2 (0+9).
2. Швеция (Элизабет Хёгберг, Виктор Брандт) — +25,7 (0+5).
3. Италия (Ребекка Пасслер, Патрик Браунхофер) — +45,2 (0+5).
Напомним, что сегодня сборная России стала лучшей в смешанной эстафете. За нашу команду выступали Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.