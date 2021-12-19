Анфиса Резцова - про Кристину: Хочется, чтобы на Олимпиаде она была лучшей не только в сборной

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на успех своей дочки Кристины Резцовой, которая в масс-старте Анси (Франция) завоевала бронзу и первую медаль в личной гонке.

«Кристина работала мудро и с умом. Не лезла вперёд. То, что могла взять серебро и золото… Ничего страшного. Пусть будет так. Всё идёт по плану. Кристина — умница. Надеюсь, что её сегодняшняя форма останется до Олимпиады. Хочется, чтобы на ОИ она была лучшей: не только в составе сборной России, а вообще», — сказала Анфиса Резцова «Чемпионату».

Отметим, что первой в сегодняшней гонке стала шведка Ханна Оберг, второй финишировала Жюлия Симон, а бронзу завоевала Кристина Резцова. В общем зачете Кубка мира россиянка поднялась на девятое место.