Мартен Фуркад: Латыпов должен навязать борьбу Фийону-Майе в один из лучших его дней

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высоко оценил результаты россиянина Эдуарда Латыпова, который на четвертом этапе Кубка мира в Анси дважды стал вторым.

«Он очень впечатляет, такого уровня я от него в этом сезоне не ожидал. Должен признать, что он вполне был готов навязать борьбу Кентену в один из его лучших дней.

И для российского биатлона это просто великолепно, особенно после ухода Антона Шипулина. Ваша сборная была уж точно не на том месте, на котором должна быть», – сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

В масс-старте Анси Кентен Фийон-Майе выйдет в желтой майке лидера (315 баллов). Россиянин Латыпов отстает на восемь очков в рейтинге перед заключительной гонкой сезона.