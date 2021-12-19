Леонид Резцов: После родов у Кристины что-то произошло в голове, понимала, что и как делать

Заслуженный тренер России по биатлону Леонид Резцов прокомментировал выступление дочери Кристины в масс-старте Кубка мира в Анси.

Напомним, что 25-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль в гонке с общего старта.

«Во время подготовки к сезону у нее был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось. После родов у нее что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Мы помогаем, но и не мешаем. Она знает, с кем она идет, за чем идет и почему идет», - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что заключительную гонку 2021 года выиграла шведка Эльвира Эберг (35:21.7). Резцова отстала от нее на 12,1 секунды.