Жаклен выиграл первый масс-старт в сезоне и возглавил Кубок мира

Французский биатлонист Эмильен Жаклен возглавил общий зачет Кубка мира после воскресного масс-старта, в котором он одержал победу.
Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+3.5), а третий - норвежец Тарьей Бе (+10).
Действующий обладатель Большого глобуса Йоханнес Бе финишировал лишь 20-м (пять промахов, +1.27).
Первым из российских спортсменов стал Эдуард Латыпов - 12-е место с отставанием 49 секунд (три промаха). Остальные россияне расположились на финише следующим образом: Александр Логинов - 15-й (четыре промаха, +1.03), Александр Поварницын - 22-й (два промаха, +1.30), Карим Халили - 25-й (три промаха, +1.34), Даниил Серохвостов (шесть промахов, +2.14.8).
источник: «Советский спорт»