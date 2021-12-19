Каминский рассказал, почему тренерский штаб вернул на Кубок мира Цветкова и Бабикова

Старший тренер сборной России Юрий Каминский рассказал, почему тренерский штаб принял решение вернуть Максима Цветкова и Антона Бабикова на Кубок мира в январских этапах.

«На Кубке мира остаются те, кто выполнил критерии. К ним мы добавим хотя бы на один этап ещё двоих, всего семь человек. У нас на Кубке IBU ребята выступают достойно, и мы хотим с прицелом на Олимпиаду проверить всех кандидатов. Поэтому переводим на Кубок IBU Томшина и заводим на этап в Оберхофе Бабикова и Цветкова», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.

Отметим, что биатлонисты впервые выступят в основной команде этого сезона. Ранее они являлись стабильными членами основы на Кубке мира.

Василий Томшин выступал на Кубке мира со второго этапа (Эстерсунд, Швеция). Лучшим результатом спортсмена стало десятое место в гонке преследования Хохфильцена (Австрия).