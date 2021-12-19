Васильев - о непопадании в десятку россиян в масс-старте: Счастье не бывает вечным

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил причину неудач российских биатлонистов в масс-старте Анси (Франция). Первым из отечественных спортсменов стал Эдуард Латыпов - 12-й.

«Счастье не бывает вечным, оно имеет промежутки. Но расстраиваться не стоит. Ребята явно подустали. Но со стрельбой что-то надо делать. Серохвостов стоя совсем попасть не может, а это очень опасный симптом даже для эстафеты. Если во время неё стрельба рассыпется, то что будем делать?», — сказал Васильев «Чемпионату».

Первым из российских спортсменов стал Эдуард Латыпов - 12-е место с отставанием 49 секунд (три промаха). Остальные россияне расположились на финише следующим образом: Александр Логинов - 15-й (четыре промаха, +1.03), Александр Поварницын - 22-й (два промаха, +1.30), Карим Халили - 25-й (три промаха, +1.34), Даниил Серохвостов (шесть промахов, +2.14.8).