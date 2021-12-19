Эдуард Латыпов: Ошибка в стрельбе связана с усталостью

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в масс-старте Кубка мира в Анси.

Напомним, что 27-летний спортсмен занял 12-е место в гонке с общего старта.

«Есть усталость, поэтому самочувствие тяжелое. С этим и связана моя ошибка в стрельбе. Была плотная борьба до последнего рубежа, были шансы, но не хватило. Это физическая усталость. По кругам было немного тяжелее, чем в первой гонке», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».

Напомним, что заключительную мужскую гонку в 2021 году выиграл француз Эмильен Жаклен (35:54.8). Латыпов отстал от него на 49,3 секунды.