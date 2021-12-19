Юрий Каминский: Латыпову не хватило в масс-старте концентрации

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результат Эдуарда Латыпова в масс-старте этапа Кубка мира во Франции.

Напомним, что 27-летний спортсмен занял 12-е место.

«Ему не хватило концентрации, наверное. Лопнула «пружина». Пока не решили, как будем делить места в январе. Почему в составе семь человек? У нас мало времени, чтобы попробовать. Кому-то дадим пробежать одни гонки, другим спортсменам – другие. Все имеют шансы из этой семерки поехать на Олимпиаду, даже Томшин», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Василий Томшин отправится на этап Кубка IBU. В состав национальной команды вызваны Антон Бабиков и Максим Цветков.