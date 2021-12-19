Эмильен Жаклен - о победе в масс-старте: Я хотел сам вести гонку, а не бояться на стрельбе стоя

Французский биатлонист и лидер общего зачета Кубка мира Эмильен Жаклен рассказал о том, как ему удалось справиться с давлением в масс-старте Анси (Франция), в котором он занял первое место.

«Я хотел сам вести гонку и не бояться стрельбы стоя, как вчера в гонке преследования. Сегодня я сказал себе, что лучшая вакцина против промахов - это идти вперед и бежать в своем собственном темпе», - сказала Жаклен Le Parisien.

По итогам первого масс-старта в сезоне Жаклен поднялся на первую строчку мирового рейтинга (371 балл), опередив своего соотечественника Кентена Фийона-Майе (369). Действующий обладатель БХГ норвежец Йоханнес Тиннес Бе занимает седьмую строчку с проигрышем в 61 балл (310).