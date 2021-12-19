Тихонов - о Кристине Резцове: Если она превзойдет маму, обязательно станет лучшей в мире

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал успех Кристины Резцовой в масс-старте Анси (Франция), в котором она выиграла первую медаль в личных гонках - бронзу.

«Сейчас меня просто переполняют эмоции. Резцова – новый лидер в нашей команде. Умница! Если Кристина превзойдет свою маму, обязательно станет лучшей в мире. Не сомневаюсь в этом. Анфиса по скорости была ракетой.

Сейчас все наши ребята и девочки хорошие. Они способны вернуть наш биатлон на тот же уровень и стабильно привозить золото», – сказал Тихонов Sport24.

Отметим, что первой в сегодняшней гонке стала шведка Ханна Оберг, второй финишировала Жюлия Симон, а бронзу завоевала Кристина Резцова. В общем зачете Кубка мира россиянка поднялась на девятое место.