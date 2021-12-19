Фийон-Майе: Сегодня была тяжелая борьба на дистанции и огневых рубежах

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал завоевание второго места в масс-старте Анси (Франция). По итогам этой гонки он уступил лидерство в общем зачете своему соотечественнику Эмильену Жаклену.

«Пришлось уйти глубоко после двух промахов на первых огневых рубежах. Я очень активно работал на трассе, чтобы отыграть секунды. Я не ожидал, что смогу попасть на подиум.

Сегодня была тяжелая борьба на дистанции и огневых рубежах.

Перед гонками в Пекине предстоит еще много работы. Я хочу оставаться сосредоточенным. Но такие выходные дают мне много энергии на будущее», - сказал Фийон Майе в интервью пресс-службе IBU.

По итогам первого масс-старта в сезоне Жаклен поднялся на первую строчку мирового рейтинга (371 балл), опередив своего соотечественника Кентена Фийона-Майе (369). Действующий обладатель БХГ норвежец Йоханнес Тиннес Бе занимает седьмую строчку с проигрышем в 61 балл (310).