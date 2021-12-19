Латыпов оценил свои результаты на четырех этапах Кубка мира в новом сезоне

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, какую оценку он себе может поставить по итогам четырех этапов Кубка мира в сезоне 2021/22.
– Хорошую. Была проведена работа, естественно, есть недочеты. Работаем дальше, будем их исправлять, становиться сильнее. Борьба идет, я расту.
Сейчас отдых, затем работа и подготовка к январским этапам, – сказал Латыпов «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне россиянин дважды поднимался на пьедестал - в спринте и пасьюте Анси. Он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира, уступая лидирующему Жаклену 35 баллов (336).
источник: Телеканал «Матч ТВ»