Латыпов оценил свои результаты на четырех этапах Кубка мира в новом сезоне

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, какую оценку он себе может поставить по итогам четырех этапов Кубка мира в сезоне 2021/22.

– Хорошую. Была проведена работа, естественно, есть недочеты. Работаем дальше, будем их исправлять, становиться сильнее. Борьба идет, я расту.

Сейчас отдых, затем работа и подготовка к январским этапам, – сказал Латыпов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне россиянин дважды поднимался на пьедестал - в спринте и пасьюте Анси. Он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира, уступая лидирующему Жаклену 35 баллов (336).