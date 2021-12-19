Драчев считает ошибкой вызов Бабикова и Цветкова на Кубок мира

Экс-глава СБР Владимир Драчев раскритиковал решение тренерского штаба мужской сборной России изменить состав команды на январские этапы Кубка мира.

Ранее стало известно, что Василий Томшин отправится на Кубок IBU. Антон Бабиков и Максим Цветков вызваны в главную команду.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/biathlon/news-4551085-drachyov-raskritikoval-reshenie-vyzvat-babikova-i-cvetkova-na-etapy-kubka-mira.html?utm_source=copypaste

«Вызов Бабикова и Цветкова на Кубок мира – большая ошибка. Зачем они вообще нужны там? Это ребята, которые ничего не покажут и никого достойно не заменят. Молодежь опять будет сидеть в запасе. Тот же Томшин поедет на Кубок IBU снова. Такие замены ни к чему хорошему не приводят. Какая-то глупость», — приводят «РИА Новости» слова Драчева.

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет с 6 по 9 января в немецком Оберхофе.