«Это вообще не ее стрельба». Леонид Гурьев - о выступлении Куклиной на Кубке мира

Известный биатлонный специалист Леонид Гурьев попытался разобраться в причинах неудач Ларисы Куклиной на этапе Кубка мира по биатлону во Франции.

«Я с Ларой десять лет работал, это вообще не ее стрельба. Она великолепно и быстро стреляет. Она не начинающий, а элитный спортсмен, я прекрасно знаю как она может стрелять быстро и точно, а вот причины такой ее работы тотально не понимаю. Мы общаемся, могу сказать, что она выполняла всю работу. Бывает спортсмен тебе задает вопрос: «Тренер, я все выполняла?», отвечаешь: «Да, все выполняла».

«Претензии есть ко мне?», ты в ответ: «Нет претензий». «Тренер, а почему я тогда не бегу?» Надо садиться с тренером и друг другу объясняться, в чем ошибка, где она была совершена», - приводит слова Гурьева Eurostavka.

Напомним, на этапе в Анси Куклина заняла 74-е место в спринте и не смогла отобраться в гонку преследования.

Кроме того, в общем зачете россиянка опустилась на 61-юпозицию, что не позволило ей напрямую квалифицироваться на январские этапы соревнований.

Теперь для того, чтобы продолжать выступать на международных стартах, спортсменке предстоит проявить себя на «Ижевской винтовке».