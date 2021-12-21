Елисеев временно приостановил свои выступления на профессиональном уровне

Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил о временной приостановке своей соревновательной деятельности.

Отмечается, что 28-летний спортсмен принял данное решение в связи с проблемами со здоровьем. При этом он заявил, что планирует возобновить свои выступления на чемпионате России, который пройдет в марте 2022 года. Тем самым, последним стартом россиянина в этом году станет «Рождественская гонка» в Рупольдинге (28 декабря).

– Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России, – цитирует Елисеева пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, что Елисеев входил в состав мужской сборной России на стартовые гонки нынешнего сезона Кубка мира, однако затем тренерский штаб национальной команды отправил биатлониста на Кубок IBU.

По итогам индивидуальной гонки на первом этапе КМ в Эстерсунде Елисеев занял 30-е место, а в спринте россиянин стал 78-м.